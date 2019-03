Comincia male il motomondiale 2019 per Valentino Rossi con la sua Yamaha, rimasti esclusi dalla Q2 che ammette il migliori 12 piloti alla lotta per la pole position. Il Dottore aveva chiuso al 15/o posto la quarta sessione di libere, dominata dalla Ducati di Petrucci e Divozioso, obbligato quindi come Jorge Lorenzo (18/o con la Honda) a passare per la Q1. Entrambi gli ex campioni del mondo - Lorenzo è anche caduto - hanno mancato l’approdo alla Q2, che invece è riuscito alle Honda di Crutchlow e Nakajima. Fuori anche Pecco Bagnaia con la Ducati.