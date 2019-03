Arrivata l’ufficialità dell’esonero di Beppe Iachini e del ritorno di Aurelio Andreazzoli sulla panchina dell’Empoli, il nuovo tecnico dirige già l’allenamento di oggi pomeriggio, già programmato al Cntro tecnico federale di Coverciano. Al momento non è prevista una conferenza stampa del tecnico, probabilmente Andreazzoli parlerà sabato alla vigilia del delicatissimo match col Frosinone.

Assieme ad Andreazzoli tornano anche Giacomo Lazzini come allenatore in seconda, Andrea Aliboni come match analyst e arriva Roberto Muzzi come collaboratore tecnico. Con Iachini sono stati sollevati dall’incarico anche i suoi collaboratori Giuseppe Carillo e Fabrizio Tafani.