L’azzurro Dominik Paris, con un’altra formidabile impresa, dopo il successo di ieri in discesa ha vinto a Soldeu anche l’ultimo superG della stagione conquistando anche la coppa del mondo di disciplina (nel 1995 ci era riuscito Peter Runggaldier). Secondo posto per lo svizzero Mauro Cavaziel, terzo l’austriaco Vincent Kriechmayr. Quinto posto per l’altro azzurro Christof Innerhofer.