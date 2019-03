Per la 39esima volta Roger Federer e Rafa Nadal incroceranno le racchette: questa sera alle 20.20 (ora italiana) si affronteranno in semifinale al Master 1000 di Indian Wells. Il bilancio è di 23-15 a favore di Nadal.

Lo svizzero ha fatto fuori ai quarti la sorpresa polacca Hurkacz 6-4 6-4 gestendo bene i due break conquistati, lo spagnolo invece ha sudato 2 ore e un quarto per aver ragione del russo Kachanov (7-6 7-6) soffrendo parecchio anche per via di un problema a un ginocchio che potrebbe limitarlo nella sfida di questa sera, a meno di 24 ore dalla semifinale con Kachanov. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra l'austriaco Thiem e il canadese Raonic.