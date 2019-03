Indian Wells: Nadal si ritira, Federer in finale

Tutti aspettavano la grande sfida, la semifinale tra Rafa Nadal e Roger Federer, ma il maiorchino ha alzato bandiera bianca prima dell'incontro. Il Masters 1000 di Indian Wells vede quindi l'elvetico già in finale: complice un problema fisico che ha fermato lo spagnolo, costretto a dare l'appuntamento ai suoi appassionati direttamente alla stagione della terra rossa.

Nadal ha commentato deluso: "Dopo l'incontro di ieri ho sentito che c'era qualcosa che non andava al ginocchio destro, non ne ho voluto parlare troppo perché volevo fare il massimo per essere competitivo. Mi sono scaldato questa mattina e ho sentito che le condizioni del ginocchio non mi avrebbero permesso di essere all'altezza di una partita del genere. Andrò a casa e inizierò direttamente la transizione verso la terra rossa, voglio essere pronto per Montecarlo".