In Australia trionfa Bottas. Ferrari giù dal podio

Il finlandese Valtteri Bottas, su Mercedes, ha vinto dominando il Gp d’Australia, gara d’apertura del Mondiale di Formula 1. Secondo posto per il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, e terzo per la Red Bull di Max Verstappen. Fuori dal podio, quarta e quinta, le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc.





Leclerc: "Potevo prendere Vettel ma capisco la scelta del team"

«Potevo andare a prendere Seb alla fine ma il team ha deciso di tenere le posizioni, come ho chiesto per radio. Lo capisco, era meglio evitare i rischi e non avremmo guadagnato nulla». Così Charles Leclerc, esordiente sulla Ferrari, racconta il finale del Gp d’Australia, dove era nelle condizioni di superare Vettel per conquistare il quarto posto.

«Io avevo fatto una bella partenza ma poi mi sono trovato chiuso alla prima curva e per evitare problemi sono rimasto al quinto posto - ha aggiunto -. La macchina era abbastanza difficile da guidare all’inizio, è stato molto meglio il secondo stint. Ora dobbiamo analizzare i dati per capire meglio questa gara».

Vettel: "Non siamo contenti ma ora pensiamo al Bahrain"

«Oggi ho faticato con le gomme ma non so quale sia stato il problema, il motore ha funzionato bene. Nel complesso è stato un fine settimana difficile per noi. Anche se abbiamo preso buoni punti non era questo il risultato che volevamo». Queste le parole di Sebastian Vettel ai microfoni di Sky Sport.

«Ci sono due motivi che hanno determinato questa situazione - ha proseguito il tedesco della Ferrari -, ora dobbiamo rimettere insieme le idee perchè il Bahrain arriva in fretta. Oggi non potevamo fare di meglio. Non siamo contenti ma non credo che la macchina non fosse poi così male. Alla fine ero lento a causa delle gomme».