Si accascia dopo uno scontro di gioco, paura per il portiere del Napoli Ospina

Paura per il portiere del Napoli Ospina che dopo essersi infortunato alla testa in uno scontro di gioco a inizio gara, al 41' si è accasciato ed è stato trasportato fuori dal campo in barella. Ospina è uscito dal terreno di gioco lucido e cosciente. Il portiere ha accusato i sintomi di un calo di pressione ed è stato portato immediatamente all’ospedale San Paolo che si trova a poca distanza dallo stadio. Con lui c'è il capo dello staff medico azzurro Alfonso De Nicola.