Il derby di Milano va all'Inter: 3-2

L'Inter vince il derby 3-2 e torna al terzo posto in classifica. Non sono mancate le emozioni: nerazzurri subito in vantaggio con Vecino al 3', in paertura di ripresa è De Vrij a siglare il 2-0. Ma i rossoneri non mollano e accorciano al 57' con Bakayoko, dieci minuti dopo dal dischetto è Martinez a siglare il 3-2. Sembra fatta per la squadra di Spalletti (allontanato per proteste), ma Musacchio al 71' riaccende le speranze milaniste. L'Inter però resiste e porta a casa tre punti d'oro nella corsa alla Champions.

Spalletti espulso Momenti di tensione in campo nel derby tra Milan e Inter, culminati con l’espulsione per proteste del tecnico nerazzurro Luciano Spalletti. La tensione è salita quando l’arbitro ha estratto il rosso per Conti dopo un duro intervento su Lautaro Martinez. Cartellino che Guida ha poi corretto con un giallo dopo aver consultato il Var a bordo campo. La correzione ha scatenato la reazione di Spalletti, che è stato allontanato.