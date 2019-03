Sfuma in finale a Indian Wells (primo Masters 1000 della stagione) il titolo 101 per Roger Federer che in finale si è dovuto arrendere all'austriaco Dominic Thiem al terzo set. Federer aveva vinto il primo set 6-3 poi ha subito la rimonta di Thiem che si è aggiudicato gli altri due parziali 6-3 e 7-5. Il 25enne austriaco scavalcherà nel ranking Atp Federer passando dall'ottavo al quarto posto.

Sorpresa anche nella finale femminile dove Bianca Andreescu ha battuto Angelique Kerber 6-4 3-6 6-4. La 18enne canadese, numero 60 Wta, in gara con una wild card, aveva sconfitto 6-3 2-6 6-4 in semifinale l’ucraina Elina Svitolina, numero 6 del ranking mondiale.