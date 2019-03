Negozi che chiudono e negozianti che si lamentano e lamentano un lento declino del centro storico. Non la pensa così Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, che con amici Davide Ranzieri, Giuseppe Mariani e Marco Zibana, ha aperto l'atelier di abbigliamento maschile Rooms. E lo ha fatto in pieno centro storico, in borgo XX Marzo 22 dove c'era un altro negozio storico, "Pirazzoli arredamenti", di cui ha tenuto colori e mobilio.