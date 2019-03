Parma che pedala, il ciclismo abita qui: 8 pagine speciali sulla Gazzetta

Un inserto di otto pagine dedicato ai grandi campioni e alle grandi squadre che hanno fatto grande il ciclismo di Parma. E' quello che troveranno i nostri lettori insieme alla Gazzetta domani (sabato 23 marzo) in edicola. Dai successi mondiali di Vittorio Adorni alle tante affermazioni di Adriano Malori. E poi le formazioni che hanno dominato la scena ciclistica nazionale e internazionale negli anni '60 e '70. La Salamini, la Scic e la «corazzata» Salvarani che riuscì a vincere tutto. Non mancherà un approfondimento sui campionati italiani in programma a fine giugno in Valtaro con i dettagli sui tracciati della prova su strada e di quella a cronometro ma anche un primo focus sui favoriti della vigilia per quanto riguarda le due gare. Un approfondimento sarà dedicato anche all'unica squadra professionistica della nostra provincia, vale a dire la Bardiani che si è recentemente distinta nella Tirreno-Adriatico con la conquista della maglia arancione della classifica a punti da parte di Mirco Maestri.