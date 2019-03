Calcio: accordo Fifa-Sky, in diretta tutto il Mondiale Under 20

L’Italia guidata da Paolo Nicolato è tra le 24 Nazionali che parteciperanno al Mondiale di calcio Under 20, che si disputerà in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno. L’Italia è inserita nel Gruppo B - con Messico, Giappone ed Ecuador - e le sue le partite insieme con tutte le altre del torneo saranno trasmesse in diretta da Sky Sport, che ha stretto un accordo con la Fifa.

L’accordo con il massimo organismo mondiale, valido fino al 2022, include i diritti di trasmissione di tutti i match dei principali tornei calcistici per Nazionali femminili, giovanili e futsal.