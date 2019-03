Il Tardini ospita la sfida della Nazionale contro il Liechtenstein

Un grande evento sportivo sta per arrivare in città: lo Stadio ‘Ennio Tardini’ ospiterà l'incontro della Nazionale Italiana di calcio con la gara valida per le "European Qualifiers" martedì 26 marzo alle 20.45 con il Liechtenstein.

In omaggio agli Azzurri che arriveranno nella nostra città, l’Amministrazione Comunale illuminerà di azzurro il Palazzo Municipale dal domenica 24 fino a martedì 26.

"Ospitare a Parma l'incontro Italia - Liechtenstein è motivo di orgoglio - ha sottolineato il vice sindaco Marco Bosi -, la Nazionale torna nella nostra città dopo 6 anni (ultima volta è stato nel 2012 con la Francia)– e premia Parma che si sta incamminando ad essere capitale italiana della cultura 2020, rendendo merito al lavoro ed alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, facendo riscoprire quanto Parma sia città di sport".