Italia show al Tardini: 6 gol al Liechtenstein

Goleada dell'Italia al Tardini contro il Liechtenstein. Gli azzurri Roberto mancini hanno segnato sei gol e dato spettacolo per tutta la durata del match, che è stato accompagnato dai calorosi applausi del pubblico di Parma. I gol sono stati segnati da Stefano Sensi al 17', Marco Verratti al 32', Fabio Quagliarella al 35' (R), e al 45+3'

(R), Moise Kean al 69' e Leonardo Pavoletti al 76'. Doppietta su rigore dunque per l'"anziano" goleador della Samp, Quagliarella. Alla fine del primo tempo gli ospiti sono rimasti in dieci per l'espulsione di Kaufmann.