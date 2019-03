(Nuovo stadio a Milano) Ipotesi demolizione S.Siro

Sala: "Il nuovo stadio resti al Comune"

Se Inter e Milan decideranno di realizzare un nuovo stadio a Milano «bisognerà trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. E’ chiaro che noi non possiamo perdere la proprietà dello stadio». Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della possibilità che le due squadre milanesi realizzino un nuovo stadio, accanto a quello di San Siro che quindi potrebbe essere demolito.

Il sindaco ha poi precisato che la soluzione potrebbe essere quella che le squadre, una volta realizzato lo stadio, «lo cedano» al Comune: «Lo possono cedere - ha detto a margine della presentazione dell’Osservatorio sullo stile di vita sostenibile di Lifegate - passando attraverso una concessione a lungo termine».

Il Comune «non vuole speculare sul nuovo stadio, ma le squadre da questo punto di vista lo sanno bene - ha continuato -. Inter e Milan adesso stanno facendo una valutazione dal punto di vista economico-finanziario: fare un nuovo stadio costerà circa 5-600 milioni e credo che stiano valutando anche il valore della ristrutturazione». «C'è solo un vincolo che io gli pongo: non possiamo perderci - ha concluso -. Per cui io francamente non so dire a che soluzione arriveranno, ma li sto invitando a presentare una proposta». A quanto si apprende non ci sarebbe ancora una soluzione per fare in modo che il nuovo stadio, anche se realizzato da Inter e Milan, rimanga di proprietà comunale. Saranno le squadre e il Comune a capire tecnicamente come fare.

La formula la troveranno loro una volta che Inter e Milan avranno presentato il progetto per un nuovo stadio. Il Comune, che preferirebbe una riqualificazione di San Siro, è in attesa di vedere il progetto per la nuova struttura.

Palazzo Marino potrebbe cercare di replicare la formula attualmente in uso a San Siro anche con il nuovo stadio: cioè quella di una concessione della struttura alle squadre della durata di molti anni. In questo caso però, come ha spiegato il sindaco questa mattina, saranno prima le squadre a cedere lo stadio al Comune.

Fontana: "S.Siro? pezzo cuore ma la scelta è dei club e di Sala"

«Lo stadio? l’unica cosa che conta è che il Milan vinca. Poi può giocare ovunque": ha scherzato il presidente della Lombardia Attilio Fontana nel corso del Forum ANSA, sulla possibilità di abbattere San Siro per costruire un nuovo impianto. «Se si abbatte San Siro si abbatte un pezzo del mio cuore ma - ha aggiunto - mi rimetto alle scelte delle due squadre e del sindaco». «A differenza sua - ha concluso - io non contesto quando prende decisioni».

La Guarnieri: "Stadio storico, ma non si può bloccare il progresso"

San Siro è uno stadio "storico" ma «non si può bloccare il progresso» se esiste la possibilità «di creare realtà più belle, innovative e affascinanti». Lo evidenzia l’assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri, a margine della presentazione della Milano Marathon, in programma il prossimo 7 aprile. «Tutti i milanesi sono affezionati a San Siro - aggiunge Guaineri - e vedere modifiche provoca sempre sconvolgimenti ma noi non possiamo farci influenza dal profilo emotivo. L’Amministrazione fa l'Amministrazione: deve valutare eventuali progetti sottoposti, i vantaggi per la città e i cittadini e dare le indicazioni migliori. Dobbiamo evitare ogni tipo di perdita per la città».

Guaineri non chiude affatto le porte a possibili alternative all’ipotesi di demolire San Siro: «La volumetria è quella che è e non si può aumentare. Si potrebbe aumentare l’area commerciale attorno? Il Pgt è appena stato approvato, bisognerebbe portare una proposta di modifica ed è tema da Consiglio Comunale. Se sarà vantaggiosa, allora sarà presa in considerazione».