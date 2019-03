Esodo atalantino, domenica al Tardini: 3.800 tifosi nerazzurri, sold out il settore ospiti

Esodo da Bergamo per assistere a Parma-Atalanta, una vittoria che profuma d'Europa per la "Dea". E i tifosi nerazzurri ci credono eccome. Per spingere la squadra alla vittoria i tifosi hanno letteralmente preso d'assalto le biglietterie "on line": settore ospiti della Curva Sud del Tardini sold out (capienza 3.800 persone). Appuntamento domenica alle 12:30.