Fra sport e... arlia: amichevole Reggio-Parma di Ultimate Frisbee a Barcaccia

Domenica 31 marzo, dalle 17, al campo sportivo a Barcaccia di San Polo, si giocherà una partita di Ultimate Frisbee con un’amichevole Reggio-Parma tra le squadre Ultimate SquaRE di Reggio e Voladora Ultimate Parma.

L’evento è organizzato dalla società sportiva Energie Asd di Bibbiano in collaborazione con l’Us Barcaccia e con il patrocinio del Comune di San Polo d'Enza. L’ingresso è libero.

L’Ultimate è uno sport di squadra 7 contro 7 con il frisbee (disco di plastica del peso di 175 gr) in un campo di calcio e scopo del gioco è segnare punti passando il disco nell’area di meta avversaria.

E’ nato negli anni Sessanta nei campus americani e si contraddistingue per il fair play, si gioca senza arbitro perché tutte le contese vengono risolte dai giocatori. Non c’è contatto fisico.E’ uno sport che nasce misto, maschi e femmine giocano insieme.

“Siamo convinti che questo sport conquisterà la val d’Enza – afferma Cinzia Muzzarini, presidente dell’associazione sportiva Energie Asd – Può partecipare tutta la famiglia e sono permesse diverse fasce di età sul campo.

Stiamo organizzando corsi estivi che terremo sul campo sportivo di Barcaccia nei mesi di giugno, luglio e agosto, il mercoledì sera, dalle 19 alle 21. Tre corsi che si svolgeranno in contemporanea: dai 7 ai 10 anni, da 10 ai 14 anni e adolescenti e adulti insieme.

Info 328 4686525 Cinzia.