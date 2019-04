Zebre, vuoi diventare un manager? Gioca in azienda come su un campo da rugby

Da molti anni il rugby è diventato materia per corsi di formazione nel mondo aziendale.

Principi tipici di questo sport come sostegno, disciplina, responsabilità personale e collettiva, identità, leadership, per citare quelli più noti, ben si sposano con la realtà di una organizzazione complessa come quella di un’azienda.

Si aggiunga che anche la comunicazione è di estrema importanza.

Nel rugby si comunica, a voce e a gesti, e la comunicazione coi compagni deve essere efficace, così come i placcaggi. Nel rugby non si utilizzano soltanto i muscoli, anche la testa per gestire le situazioni, per trovare sull’attimo quella giocata che può diventare risolutiva qualora il piano di gioco stilato non abbia portato i suoi frutti.

I bravi giocatori parlano di «problem solving e decision making».

Anche le Zebre hanno messo al servizio delle aziende il potenziale rugbystico in un contenitore denominato «Zebre Rugby for business».

Grazie all’invidiabile struttura della Cittadella del Rugby e a tutor speciali come giocatori (o ex giocatori) azzurri, diverse realtà importanti, di Parma ma anche di altre città, hanno potuto usufruire di percorsi formativi basati sul rugby.

Una di queste realtà è la Pizzarotti. Come spiega Silvia Rotondo, dirigente area formazione, selezione e sviluppo risorse umane del gruppo parmigiano, «da tempo usiamo il rugby nei percorsi formativi per i nostri dipendenti. Crediamo molto nella metafora sportiva del rugby in particolare: questa volta lo abbiamo fatto con le Zebre, che ci hanno fornito un grande aiuto, e lo ripeteremo.

Alla Cittadella del Rugby ci sono ottime strutture. Entrare in un luogo sacro come lo spogliatoio provoca sensazioni particolari. È stato bello e importante coinvolgere, a Parma, i dipendenti distaccati che sono in giro per il mondo. Nel nostro progetto c’è una duplice valenza: trasmissione di contenuti e tenere saldo il legame con la nostra realtà»

Da questo do ut des possono trarne vantaggio tutti. Le Zebre hanno anche ideato il Metabolic academy for manager. Tema: la corretta alimentazione per i manager che hanno stili di vita impegnativi, magari stressanti causa i continui spostamenti in Italia o all’estero con incidenze, per vari fattori, sul metabolismo, ma anche indicazioni sulla ristorazione aziendale. Il tutto grazie alla consulenza del loro nutrizionista, Federico Cioni.