Giulia Ghiretti alla conquista delle World Series

Torna a gareggiare a livello internazionale Giulia Ghiretti. Lo fa dall’altra parte dell’Oceano, a Indianapolis, per la tappa statunitense delle World Series: sarà un tour de force con 100 stile libero oggi, 100 rana venerdì e un sabato da delirio con 50 dorso, 50 farfalla e 200 misti.

TRASFERTA NEGLI STATES

La trasferta statunitense è iniziata nel migliore dei modi, con l’accoglienza da parte del console generale d’Italia a New York, Francesco Genuardi, e dell’ambasciatrice Mariangela Zappia, rappresentante permanente per l’Italia alle Nazioni Unite.

Un incontro speciale, che ha riguardato sia Giulia Ghiretti, campionessa mondiale SB4 nei 100 rana e detentrice del record del mondo nei 50 farfalla S5 in vasca corta, sia il compagno di Nazionale Simone Barlaam, campione mondiale nei 50 e 100 stile libero S9, con record del mondo nei primi.