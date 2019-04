Ranking Fifa: Belgio sempre primo, l'Italia sale al 17mo posto

C'è sempre il Belgio in vetta alla classifica mondiale delle Nazionali di calcio stilata dalla Fifa e che tiene conto delle 150partite che si sono giocate nel mondo nelle ultime settimane e dei relativi punteggi assegnati in base al risultato conseguito. Tutto immutato al vertice di questa particolare classifica rispetto all’ultimo rilevamento. La formazione di Bruxelles con 1737 punti nel ranking mondiale precede infatti la Francia campione del mondo con 1734 punti e il Brasile con 1676. Guadagna invece una posizione l’Italia, e sale al 17mo posto con 1550.

Nella top ten si registra il calo di una posizione della nazionale di Croazia, ora quinta con 1621, anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo scende di un posto e si trova settimo con 1607. Migliorano invece di una posizione l’Inghilterra, quarta con 1647 punti e l’Uruguay che passa al sesto posto con 1613. La Spagna con 1601 punti è stabile al nono posto e così la Svizzera all’ottavo (1604) e la Danimarca al decimo (1586). Per l'Argentina del ritrovato Messi stabile 11mo posto con 1580 punti, davanti alla Colombia con 1573 e alla Germania con 1570, che ha guadagnato tre posti. I più significativi passi avanti nella classifica mondiale sono stati fatti da Israele che ha guadagnato ben 8 posizioni e si attesta adesso all’84mo posto del ranking con 1285 punti, mentre la performance peggiore è quella dell’Austria che scende di 11 posti e si ferma al 34mo con 1479 punti.