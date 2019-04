Insultò Selvaggia Lucarelli sul web, cestista di Montecchio fuori squadra a Cagliari. Poi le scuse

Insulta su Instagram la giornalista-opinionista Selvaggia Lucarelli in una discussione a proposito di un servizio su Le Iene. E viene messo fuori squadra dalla sua società di basket, la Cagliari Dinamo Academy che milita in A2. Protagonista il cestista Andrea Rovatti, 22enne di Montecchio, con due anni alla Reggiana basket. «La Hertz Cagliari Dinamo Academy - si legge su Facebook - si dissocia fermamente dalla condotta dell’atleta e si scusa a nome di tutta la società e della squadra con la giornalista per un’azione inaccettabile a cui il club è totalmente estraneo». Le conseguenze? Giocatore fuori squadra e multato. «Una condotta - continua il club - del tutto contraria ai valori su cui si fondano imprescindibilmente lo spirito e l’attività della società, dentro e fuori dal campo».

Il comportamento del cestista era stato segnalato dalla stessa Lucarelli su Instagram. Tutto era nato da una discussione a proposito della presa di posizione della giornalista sul caso Blue Whale. Rovatti era contrario all’opinione della Lucarelli. E dalla tastiera è scappato l’insulto. Poi sono arrivate le scuse del cestita, sempre sui social: «Il mio commento è ingiustificabile e inqualificabile».