La Juventus marcia spedita verso lo scudetto. Nemmeno il Diavolo è riuscito a metterci lo zampino: il Milan ci prova, passa in vantaggio con Piontek verso la fine del primo tempo ma nella ripresa prima Dybala su rigore e a pochi minuti dalla fine il solito Kean regalano un'altra vittoria ai bianconeri. Per la matematica manca pochissimo: se domani il Napoli dovesse perdere in casa contro il Genoa, i bianconeri si laureerebbero campioni d’Italia con sette giornate di anticipo.