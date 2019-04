Muguruza vince a Monterrey. Azarenka si ritira in finale

La spagnola Garbine Muguruza bissa il successo del 2018 vincendo nuovamente l'Open di Monterrey (Messico) battendo in finale la bielorussa Victoria Azarenka che si è dovuota ritirare nel secondo set per un guaio al polpaccio destro sul punteggio di 6-1 3-1 in favore della Muguruza. Entrambe ex numero 1 al mondo, erano alla ricerca del riscatto: la Muguruza non vinceva un torneo proprio da Monterrey 2018 mentre la bielorussa non centrava una finale da tre anni, Miami 2016, quando da numero 1 battè proprio la spagnola prima di sospendere l'attività per diventare mamma.