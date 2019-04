«Voglio essere libero, tornare a divertirmi». E’ una delle spiegazioni che Earvin 'Magic' Johnson ha dato nell’annunciare a sorpresa, la notte scorsa a Los Angeles, le dimissioni dalla presidenza dei Lakers, la squadra con la quale da giocatore ha vinto tutto. Johnson, in carica da poco più di dure anni, ha tenuto una conferenza stampa allo Staples Center prima della partita, poi persa, dei gialloviola contro Portland, aggiungendo ulteriore amarezza ad un’altra stagione fallimentare, che nonostante l’arrivo di un fuoriclasse come LeBron James si sta per chiudere in anticipo con la mancata qualificazione ai playoff.