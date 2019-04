Rimonta impossibile: era sotto 0-6, 0-5 30-40, ma la britannica Moore riesce a vincere il match

Essere sotto 6-0 5-0 e fronteggiare un match point sul proprio servizio non è sicuramente una situazione di punteggio comoda, soprattutto facile da ribaltare.

Un’impresa riuscita invece alla britannica Tara Moore nel primo turno del torneo ITF World Tour a Sunderland: la 26enne nata a Hong Kong, numero 479 Wta (con un best ranking di numero 145 del mondo) non si è arresa e alla fine ha superato con il punteggio di 0-6 7-6(7) 6-3 la francese Jessika Ponchet completando quella che è stata subito rinominata in patria (anche dalla BBC) come una delle più grandi rimonte della storia del tennis.