Impresa salvezza della Spal: 2-1 alla Juve che rimanda la festa scudetto (Classifica). La rabbia social: "Campionato falsato"

Impresa della Spal in ottica salvezza: battuta la Juve 2-1 e quota 35 in classifica. Alla Juve, in campo con alcuni Under 23, bastava un punto per vincere l'ottavo scudetto consecutivo. Festa rimandata per i bianconeri, se il Napoli domani non vincerà con il Chievo, la squadra di Allegri vincerà ugualmente il titolo. Reti di Kean per il vantaggio, poi gol di Bonifazi e Floccari.

Ecco la corsa salvezza, squadra per squadra

Rabbia social: "Campionato falsato"

Un risultato che ha dell'incredibile visto il divario di punti (oltre che tecnico) e del ruolino di marcia delle due squadre. Festa biancazzura, ma sui social i tifosi delle altre squadre in lotta per evitare la Serie B, tra ironia e rabbia, parlano di "campionato falsato" con tantissimi post.

RISULTATI

Spal-Juventus 2-1

Roma-Udinese ore 18

Milan-Lazio ore 20.30

Torino-Cagliari domani ore 12.30

Fiorentina-Bologna ore 15

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Parma

Chievo-Napoli ore 18

Frosinone-Inter ore 20.30

Atalanta-Empoli lunedì ore 20.30



LA CLASSIFICA

Juventus 84

Napoli 64

Inter 57

Milan 52

Atalanta 52

Roma 51

Lazio* 49

Torino 49

Sampdoria 45

Fiorentina 39

Cagliari 36

Sassuolo 36

Spal 35

Parma 34

Genoa 34

Udinese* 32

Bologna 30

Empoli 28

Frosinone 23

Chievo 11