Trasferta gallese amara per le Zebre: ko contro gli Scarlets 42 - 0

Le Zebre escono sconfitte dal terreno degli Scarlets dopo una gara che non ha offerto grandi emozioni. I gallesi dopo aver incassato altrettante sconfitte negli ultimi due turni, puntavano a riscattarsi nell’ultima partita interna e conquistare il bonus mete ed hanno centrato il loro obiettivo con una gara in cui hanno fatto pesare il loro predominio in mischia. Dal canto loro le Zebre hanno inizialmente opposto una buona difesa come una settimana fa contro il Connacht, ma con il passare dei minuti sono comparse le prime crepe e sono aumentati i falli. Non sorprende il fatto che la meta della franchigia parmense sia stata violata una prima volta da mischia ordinata su propria introduzione, e successivamente, per due volte, con la squadra in inferiorità numerica per i cartellini gialli ricevuti da Ciccioli e nel secondo tempo da Biagi. La chiave della gara è stata proprio la differenza nel pacchetto e a questo proposito va sottolineato che questo reparto è sembrato più solido quando al pilone argentino è subentrato l’esordiente diciottenne Alongi, forse la nota più positiva della giornata.