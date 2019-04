Masters, Tiger Wood da leggenda. Crolla Molinari

Il mondo del golf è nuovamente ai piedi di Tiger Woods. Il fuoriclasse americano, quattordici anni dopo l’ultima volta, torna a vincere il Masters Tournament. Conquistando così la quinta «Green Jacket» della carriera.

«E' uno dei successi più belli - la gioia del californiano - e importanti della mia storia. Arrivato davanti alla mia famiglia e in una giornata davvero unica. Dopo i tanti problemi alla schiena ho pensato di smettere e invece sono qui a godermi un grande trionfo». Doveva essere il giorno di Francesco Molinari, quinto dopo essere crollato nel finale. E’ stato almeno il giorno di Woods, campione senza tempo. Capace, a 43 anni, di realizzare imprese e rimonte straordinarie. Come quella arrivata ad Augusta, nel torneo più importante della storia del golf. «The Big Cat» non vinceva un Major dal 2008 (Us Open a Torrey Pines, California). Ha effettuato il sorpasso decisivo alla buca 15 dell’Augusta National, e s'è andato a prendere il quindicesimo Major in carriera, avvicinando il record di diciotto successi di Jack Nicklaus. E lo ha fatto dopo aver chiuso il torneo in 275 (-13) colpi, uno di vantaggio sui connazionali Dustin Johnson (pronto a tornare numero uno al mondo), Brooks Koepka e Xander Schauffele, tutti secondi con 276 (-12). E due su «Chicco» Molinari, Jason Day, Tony Finau e Webb Simpson, quinti a pari merito (277, -11). Grande delusione per il piemontese, protagonista comunque di un grande torneo. E’ il miglior risultato nel tempio del golf per il torinese, che ha migliorato la diciannovesima piazza del 2012.