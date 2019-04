Rugby, La Fir intitola a"Rebecca Braglia" il premio per la migliore della finale

Ad un anno dalla scomparsa di Rebecca Braglia, la diciannovenne rugbista dell’Amatori Parma deceduta a seguito di uno scontro di gioco in un match di Coppa Italia, la Federazione italiana rugby ha deciso di intitolare alla memoria dell’atleta reggiana il titolo di MVP della finale del campionato di serie A femminile. Il Consiglio ha poi voluto organizzare - in prossimità delle fasi finali del settore femminile e con la supervisione della Commissione medica federale - alcuni convegni dedicati alla sensibilizzazione del movimento sulla corretta applicazione del protocollo HIA e sull'importanza di riconoscere e rimuovere gli atleti sospettati di aver subito un trauma cranico.

Dalla prossima finale di campionato, alla migliore in campo verrà così assegnato il Trofeo «Rebecca Braglia», consegnato dai familiari della giovane, appassionata giocatrice dell’Amatori Parma. Il primo convegno di approfondimento, cui parteciperà anche il padre di Rebecca, Giuliano, è in programma il 7 giugno prossimo al Teatro Cinghio di Parma. «Rugby tra spettacolo e sicurezza, il giusto equilibrio», con relatori di fama internazionale, mirerà a divulgare sempre di più le tematiche di player-welfare in Italia. «Da genitore, prima che da presidente della Fir, sono stato particolarmente toccato dalla vicenda di Rebecca .- ha dichiarato Alfredo Gavazzi -. La Federazione vuole ricordare lei e il suo straordinario amore per il gioco e continuare a lavorare attivamente, anche insieme alla famiglia Braglia, per tenerne vivo il ricordo e per continuare a vigilare con attenzione sulla salute dei propri tesserati».