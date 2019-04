Disastro Juve. Non basta il gol di Ronaldo: passa l'Ajax

Juventus fuori dalla Champions League. A Torino passa l'Ajax giovane e spumeggiante che dopo l'1-1 dell'andata porta a casa la qualificazione battendo la squadra di Allegri 2-1. Il solito CR7 aveva illuso la Juve andando in rete di testa nel primo tempo, ma l'Ajax (come all'andata) ha trovato immediatamente il pareggio con van de Beek. Nella ripresa gli olandesi hanno alzato il ritmo e de Ligt al 67' ha segnato la rete che infrange anche quest'anno i sogni di gloria bianconeri.

Intanto il Barcellona si è qualificato per le semifinali, eliminando il Manchester United. Nella partita di ritorno dei quarti i blaugrana si sono imposti 3-0 sui Red Devils grazie alla doppietta di Messi nel primo tempo e alla rete di Coutinho al 16' della ripresa: all’andata in Inghilterra era finita 1-0 per i catalani.