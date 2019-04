Opening game: Parma Clima - Godo

Fino all'ultimo secondo i supporter del Parma Clima non sapranno con quale formazione Guido Poma darà il benvenuto al campionato 2019: Erly Casanova e Rafael Vinales giungeranno a Parma soltanto questo pomeriggio e, nonostante l'impegno dei dirigenti del Parma baseball, al momento non è dato sapere se le pratiche burocratiche relative al ritiro del “kit” per il permesso di soggiorno al quale far seguire il tesseramento (da formalizzare almeno 24 ore prima dell'inizio della partita) saranno completate in tempo utile.

Davvero una piccola telenovela quella relativa ai due giocatori, legata agli ancora complessi meccanismi per l'uscita degli atleti dall'isola caraibica: gli eccellenti rapporti della dirigenza parmigiana con i vertici dello sport cubano hanno portato soltanto nei giorni scorsi alla definizione di un accordo superficialmente dato come scontato da più parti ma difficile da realizzare in tempi brevi.

In ogni caso lo staff tecnico parmigiano non si farà trovare impreparato. La prima palla del match di domani (stadio Cavalli ore 20.00, arbitri i lombardi Radice, Grassi e Baldayac) sarà comunque affidata al convincente Owen Ozanich delle recenti amichevoli mentre il ricevitore di Curacao Reangelo Beaumont è pronto per accovacciarsi nel catcher box.

Il modesto problema muscolare accusato nei giorni scorsi da Zileri costringerà il capitano del Parma Clima a vestire i panni del battitore designato lasciando la difesa del campo esterno a Desimoni, Poma e Koutsoyanopulos. Con tutta probabilità la linea degli interni sarà invece formata da Sambucci (prima base), Paolini (seconda base), Mirabal (interbase) e Mercuri (terza base).

Dall'altra parte il Godo di Marco Bortolotti affiderà inizialmente il monte di lancio al cubano Jorge Hernandez, reduce dall'incoraggiante prova contro il San Marino della scorsa settimana nell'ambito del torneo Blue F Ball di Bologna..

Domani sera la serie si sposterà in Romagna (playball ore 20.30) per la disputa della gara riservata ai lanciatori di formazione italiana. Nel Parma Clima il lanciatore partente sarà con tutta probabilità il giovane Mattia Aldegheri con Rivera e Oberto nel bullpen mentre il Godo si affiderà inizialmente ai lanci del veterano Galeotti con l'ex Rimini Di Raffaele, Ciarla e Piumatti pronti a salire in pedana in caso di necessità.

Nell'ambito delle opere di adeguamento agli standard richiesti dalla World Baseball and Softball Confederation per il prossimo girone di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo, il Parma baseball comunica che a partire da questa sera e per tutta la stagione cambieranno i criteri di accesso allo stadio Cavalli con il ripristino della biglietteria all'ingresso del Centro intitolato ad Aldo Notari. L'unico punto di accesso sarà quello dell'ingresso principale del parcheggio tra il Palazzetto dello Sport e il Centro commerciale Panorama. Presso la biglietteria sarà possibile anche ritirare gli accrediti di accesso per autorità e stampa.