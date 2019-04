Montecarlo: avanti Nadal, cade Djokovic

Eliminazione a sorpresa al Masters 1000 di Montecarlo. Esce ai quarti Novak Djokovic: il numero uno al mondo è stato battuto dal russo Daniil Medvedev, numero 14 Atp e decima testa di serie del torneo del Principato, con il punteggio di 6-3 4-6 6-2, in due ore e 20 minuti. Impresa per il 22enne di Mosca che per la prima volta raggiunge una semifinale in un «1000».

Avanza invece Rafa Nadal, numero 2 del seeding, che ha piegato la resistenza dell'argentino Guido Pella 7-6 6-3.

L'italiano Lorenzo Sonego esce a testa alta: sul Centrale il 23enne torinese è stato sconfitto 6-4, 7-5 - in poco più di un’ora e tre quarti di gioco - dal serbo Dusan Lajovic, numero 48 Atp, che a sorpresa aveva eliminato l’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking e 4 del seeding.