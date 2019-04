Pareggio tra Inter e Roma (1-1) a San Siro: rimandata la sfida per la Champions

Nel posticipo del Meazza, l’Inter non dà l’accelerata definitiva per la Champions e la Roma non sfrutta l’occasione della giornata: l’1-1 finale è giusto, ma lascia aperta la corsa al 4/o posto. Spalletti lascia Icardi in panchina e lancia Lautaro, Ranieri rinuncia a Zaniolo e si gioca tutto nel primo tempo. Vantaggio di El Shaarawy tra una gran parata di Mirante e un salvataggio di Florenzi, i giallorossi sprecano invece in contropiede. Poi nella ripresa spazio a Icardi, fischiato dagli ultra e applaudito dal resto dello stadio, la formula iperoffensiva premia Spalletti. Il pari arriva da un’incornata di Perisic.