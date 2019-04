Il Parma Clima fa il bis: 2-7 a Godo

Seconda vittoria stagionale per il Parma Clima che espugna il Casadio di Godo con il risultato di 7 a 2 al termine di una partita indirizzata sui giusti binari fin dal primo inning. Lanciatore vincente Junior Oberto, migliori battitori Luca Scalera e Aldo Koutsoyanopulos, entrambi con due valide all'attivo. Fuoricampo per Mattia Mercuri e Sebastiano Poma.



La cronaca



Guido Poma cambia qualcosa rispetto alla vittoriosa gara di venerdì. L'acciaccato Zileri esce dal line-up, Mercuri viene utilizzato come battitore designato con Luca Scalera a difesa del cuscino di terza base. Rafael Vinales prende il posto di Beaumont nel catcher box mentre Mattia Aldegheri si vede affidare il ruolo di starting pitcher. Dall'altra parte Bortolotti affida la prima palla al mancino figlio d'arte Luca Di Raffaele preferendolo ai giovani Piumatti e Ciarla.



Il Parma Clima parte subito forte. Poma riceve quattro ball e completa il giro delle basi grazie ad un profondo lungolinea di Mirabal verso l'esterno sinistro. Il primo turno nel campionato italiano di Rafael Vinales si conclude con una base gratuita trasformata in moneta sonante da Mattia Mercuri che colpisce un lunghissimo fuoricampo a sinistra. I ducali chiudono il primo attacco in vantaggio per 4 a 0 alleggerendo la pressione sull'esordiente Aldegheri che mostra di non accusare l'emozione per l'esordio in massima serie. Nelle prime quattro riprese il giovane talento veronese non concede punti mostrando buona padronanza del monte, un'incisiva palla veloce e un incoraggiante controllo dei lanci ad effetto.

Il Parma Clima allunga al quarto. Scalera apre l'attacco con un singolo a destra, Koutsoyanopulos lo spinge in terza con un doppio mal giudicato dall'esterno destro, Poma riceve una base intenzionale e Mirabal batte a casa il secondo punto personale della serata con una puntuale volata di sacrificio.

I padroni di casa accorciano le distanze al quinto. Aldegheri incontra il primo momento di difficoltà del match e concede due basi per ball consecutive ai fratelli Meriggi: dopo il sacrificio di Luca Servidei arrivano una corta volata di Monari e la terza base per ball dell'inning ad Evangelista. In situazione di due out e basi piene Gelli mette in campo una comoda rimbalzante verso Paolini che si lascia colpevolmente superare dalla palla: per i classificatori è una valida, per il Godo l'azione che permette di mettere due punti sul tabellone costringendo Guido Poma a sostituire Aldegheri con Oberto.

La reazione del Parma Clima è immediata. Koutsoyanopulos inaugura il sesto inning battendo il secondo doppio della serata, poi Sebastiano Poma realizza il primo fuoricampo personale della stagione parcheggiando la palla ben oltre la recinzione a destra. Parma ritrova un rassicurante vantaggio di cinque punti difeso in modo convincente da un ispirato Oberto che in quattro inning concede soltanto un arrivo in base con quattro ball ad Evangelista.

L'attacco del Parma Clima solleva il piede dall'acceleratore e la partita scivola rapidamente verso la conclusione, il 7 a 2 finale fotografa con precisione l'evidente superiorità della squadra di Guido Poma.