Ancelotti jr: "Ci sono i presupposti per vincere"

Davide Ancelotti, vice del papà Carlo sulla panchina del Napoli, ha le idee chiare sul futuro della squadra. E le prospettive per il giovane tecnico dei partenopei sono tinte di rosa. «Il futuro - dice ai microfoni di Radio Kiss Kiss - è già delineato, insieme al Club stiamo creando i presupposti per vincere».

«Intanto - spiega Ancelotti junior - vogliamo e dobbiamo centrare l’obiettivo del secondo posto. Lo meritiamo perchè siamo stabilmente in zona Champions dall’inizio del campionato. Mancano 5 giornate e dobbiamo affrontarle al massimo cominciando domenica a Frosinone. Purtroppo l’Europa League non è andata bene e ci ha anche tolto forze nervose. Lo abbiamo visto nel finale del match contro l’Atalanta che avremmo dovuto chiudere prima».

«Contro l’Arsenal - aggiunge - non siamo stati né fortunati né precisi. Abbiamo fallito le occasioni da gol sia a Londra che al San Paolo e la qualificazione è chiaramente scivolata dalla loro parte». Sul futuro, però, c'è da essere ottimisti. «Sappiamo benissimo - spiega il vice allenatore del Napoli - che al nome di Ancelotti sono legati successi e che se una squadra prende Ancelotti come allenatore punta alla vittoria. Così è anche qui a Napoli e noi siamo pronti a mettere le basi per un progetto solido e vincente. Non è che questo momento poco felice cambia i nostri programmi o le nostre sensazioni. A Napoli stiamo benissimo e con il Club stiamo creando i presupposti per un futuro roseo e lungo».

«Chi parla di fallimento di questa stagione - spiega ancora - dice cose inesatte. Onestamente siamo abituati a non ascoltare le critiche dall’esterno perché sappiamo com'è fatto il mondo del calcio. Fino a dicembre abbiamo giocato un gran calcio. Abbiamo lottato sino all’ultimo minuto in un girone di ferro. E ancora oggi la squadra, pur calando in termini di risultati, ha una buonissima condizione atletica che le consente di mantenere la seconda posizione in classifica». «Abbiamo un organico già valido - dice ancora Ancelotti junior - tutt'altro che da rifare. Abbiamo giovani di talento ed elementi di qualità. La rosa va adeguatamente rinforzata ma partendo già da uno zoccolo importante che abbiamo». Infine un impegno. «Io e mio padre abbiamo detto che potremmo anche rimanere a Napoli a vita. Lo confermo ancora. Qui c'è un Club con il quale condividiamo progetti, idee e politica, c'è un ambiente fantastico come tifoseria e ci sono le condizioni per vincere».

«Noi - conclude Davide Ancelotti - siamo una famiglia di contadini. Il raccolto va seminato con pazienza e cura. Poi vedrete che sarà rigoglioso. Questo Napoli vincerà...».