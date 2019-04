L'Atalanta piega la Fiorentina: è in finale con la lazio

L'Atalanta batte in rimonta la Fiorentina nella seconda semifinale di Coppa Italia e raggiunge in finale la Lazio. L'undici di Gasperini dopo il 3-3 dell'andata a Firenze, si impone 2-1 nel ritorno in casa. E dire che la Fiorentina era passata in vantaggio già al 3' con Muriel ben servito da Chiesa, poi Ilicic dal dischetto al 14' (atterramento di Gomez) e Gomez con un rasoterra non irresistibile al 69' hanno ribaltato il risultato.

Prima della partita tafferugli tra poco più di un centinaio di tifosi della Fiorentina e la Polizia nei pressi del cancello del settore ospiti dello stadio di Bergamo. Segnalati anche lanci di bottiglie verso gli agenti, ma la situazione sta rientrando nella normalità.