Il Bologna vince, l'Empoli resta a -7 dal Parma Risultati e classifica

Per l'Empoli la salvezza adesso si fa dura: i toscani cadono a Bologna (3-1) e restano al terz'ultimo posto a quota 29, 7 punti dietro al Parma che domani a Verona con il Chievo cerca i punti decisivi per la salvezza. Empoli in vantaggio nel primo tempo con Pajac al 17'. Dopo l'intervallo il Bologna cambia marcia e va in rete tre volte con Soriano, Orsolini e Sansone. Il Bologna scavalca il Parma in classifica a quota 37.

RISULTATI

Bologna-Empoli 3-1

Roma-Cagliari oggi 18

Inter-Juventus oggi 20,30

Frosinone-Napoli domenica 12,30

Chievo-Parma domenica 15

Spal-Genoa domenica 15

Sampdoria-Lazio domenica 18

Torino-Milan domenica 20,30

Atalanta-Udinese lunedì 19

Fiorentina-Sassuolo lunedì 21

CLASSIFICA

Juventus 87

Napoli 67

Inter 61

Milan 56

Atalanta 56

Roma 55

Torino 53

Lazio 52

Sampdoria 48

Fiorentina 40

Cagliari 40

Sassuolo 38

Spal 38

Bologna* 37

Parma 36

Genoa 34

Udinese 33

Empoli* 29

Frosinone 23

Chievo (-3) 14

*una partita in più