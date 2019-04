Trionfo numero 2 per la Juventus Women: dopo aver vinto il campionato, questo pomeriggio al Tardini le bianconere hanno battuta la Fiorentina per 1-2 nella finale di Coppa Italia femminile, alla sua edizione numero uno. Gol di Ekroth e Cernoia (il cui sinistro vincente è un'autentica perla), entrambe a segno nel primo tempo. Alle viola non basta il gol di Bonetti per ribaltare il risuoltato del match.



Foto da Facebook Juventus Women