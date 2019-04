Gesto di fair play di Marcelo Bielsa nel campionato cadetto inglese. Il tecnico argentino del Leeds non ha apprezzato che la sua squadra avesse segnato un gol all’Aston Villa con un giocatore avversario a terra e, sedata una rissa tra i giocatori, ha ordinato alla sua squadra di lasciar segnare il Villa alla ripresa del gioco.

Il match è finito 1-1, frutto di due strane reti, col risultato che il Leeds è rimasto terzo in classifica, mentre ad essere promosso in Premier League assieme al Norwich capolista è stato lo Sheffield United. Leeds ed Aston Villa si rivedranno probabilmente nei playoff.