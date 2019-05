Infarto, paura per Casillas. L'ex campione del mondo della Spagna è fuori pericolo

Ricovero d’urgenza per problemi cardiaci per Iker Casillas: il portiere spagnolo ex Real, capitano della Spagna campione del mondo nel 2010 e ora al Porto, è stato trasferito all’ospedale di Oporto, secondo quanto riportano diversi media portoghesi, ma sarebbe «fuori pericolo». Casillas si sarebbe sentito male al termine dell’allenamento, e avrebbe riportato - secondo "A Bola" - un infarto al miocardio e sarebbe stato curato in tempo.