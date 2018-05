E' ufficiale, Apolloni è il nuovo allenatore del Modena, che ora si chiama Pro Modena e gioca in Serie D. Apolloni torna così sulla panchina dei canarini dopo nove anni. Questa la nota ufficiale del club: “La Società Pro Modena comunica che in data odierna ha raggiunto l’accordo con il Sig. Gigi Apolloni quale Allenatore Responsabile della Prima Squadra per la stagione sportiva 2018/2019”.