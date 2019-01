L’ex calciatore Vittorio Zanetti, 75 anni, è morto nel centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena, dov'era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo un incendio divampato in mattinata, probabilmente per un corto circuito, nella sua abitazione in centro storico a Forlì. Zanetti ha giocato nel Parma una stagione, la 1962-63 in Serie B. Proprio con i crociati esordì nella serie cadetta: 14 presenze ed un gol quella stagione. Sua la rete del momentaneo pareggio del pesante ko casalingo contro il Verona (4-1) alla seconda giornata del campionato 62-63 in cui i crociati finirono a metà classifica: tredicesimi a 35 punti.

Soccorso da pompieri e personale del 118, è stato trovato privo di conoscenza in bagno, con gravi ustioni.

Centrocampista di talento, negli anni Sessanta e Settanta aveva indossato anche le maglie di Forlì, Arezzo, Cesena, Modena e Fano.