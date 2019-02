L'ex crociato Scavone perde conoscenza dopo un contrasto (ora sta meglio)

Paura allo stadio di Via del Mare, a Lecce, dove si sta disputando l’anticipo della 22/a giornata del campionato di calcio di Serie B. Il centrocampista della squadra pugliese Manuel Scavone, ex indimenticato del Parma, dopo uno scontro aereo con Beretta dell’Ascoli è caduto pesantemente a terra, perdendo i sensi. Il 31enne giocatore è stato soccorso e portato fuori dal campo in ambulanza. La partita è stata sospesa dall’arbitro Niccolò Baroni. Lo sfortunato Scavone è stato prelevato dall’ambulanza a bordo campo e trasportato per le cure nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Si è appreso che il giocatore, al momento del trasporto nel nosocomio, era cosciente. Il gioco è rimasto fermo perché i giocatori delle due squadre erano molto scossi per l’accaduto.

Prima la sospensione, poi lo stop definitivo. L’anticipo della 22/a giornata del campionato di Serie B, Lecce-Ascoli, è stato rinviato a data da destinarsi, dopo lo scontro di gioco che ha costretto il centrocampista Manuel Scavone a finire in ospedale a bordo di un’ambulanza. Il giocatore ha perso i sensi, facendo temere il peggio. La partita verrà recuperata in una data da stabilire.