Defrel, notte brava: corre in auto (e beve) e si schianta. Illeso, patente ritirata

Le bravate notturne dei calciatori in auto. Tante e ricorrenti. A volte un bicchiere di troppo, in altri casi semplicemente un’imprudenza. Stavolta è toccata all’attaccante della Sampdoria Gregoire Defrel. Anche se per il momento non è del tutto chiaro nella ricostruzione dei fatti, dove finisca la bravata vera e propria e dove cominci l'equivoco.

La cosa certa è che l’auto sulla quale viaggiava il giovane attaccante blucerchiato è andata a schiantarsi contro alcune auto parcheggiate in Corso Europa a Genova. Defrel è uscito illeso dallo scontro ma la sua macchina è andata praticamente distrutta e le altre sono rimaste danneggiate più o meno seriamente.

Secondo una prima versione, il calciatore sampdoriano fuggiva a un posto di blocco della polizia e dopo un inseguimento per le vie cittadine ha perso il controllo dell’auto e concluso la sua corsa malamente. Subito dopo, la polizia municipale ha ritirato la patente al giocatore per guida con tasso alcolico superiore alla norma e rifilato a Defrel una sanzione ulteriore per il mancato controllo dell’auto.

Tuttavia la Sampdoria, dopo aver parlato con il calciatore ha diffuso una nota per far sapere che il suo giocatore in realtà «non fuggiva da un controllo di polizia, non c'è stato alcun inseguimento dopo un mancato 'alt' a un posto di blocco e il giocatore ha anzi collaborato e dato la propria disponibilità per i rilievi e la verbalizzazione dell’accaduto» e conclude affermando che «qualsiasi ulteriore ricostruzione dei fatti è dunque da ritenersi priva di ogni fondamento». Il tasso alcolico era di 1 grammo per litro, il doppio del massimo consentito, e secondo l’ultima ricostruzione, una volante della polizia avrebbe incrociato l’auto a tutta velocità e avrebbe invertito la marcia per inseguirla, raggiungendola solo quando lo schianto era già avvenuto.

La Samp in ogni caso non ha gradito affatto l’accaduto che ha visto protagonista il suo attaccante, giunto in prestito dalla Roma, e infatti nei confronti di Defrel verrà emesso un provvedimento disciplinare e una multa salata così come previsto dal codice di comportamento interno sampdoriano.