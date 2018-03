Il torneo di Indian Wells sorride a Del Potro. L'argentino riesce nell'impresa di battere Federer, alla prima sconfitta nel 2018 (era reduce da 17 successi consecutivi). Del Potro si è imposto con i seguenti parziali: 6-4, 7-6, 7-6. L'incontro è durato la bellezza di due ore e 42 minuti.



Per Del Potro si tratta del primo Masters 1000 in carriera. Da notare come lo svizzero, apparso più nervoso del solito, abbia sprecato ben tre match-point. Federer era il campione in carica.