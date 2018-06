Favola Cecchinato, è nei quarti a Parigi

Il sogno parigino di Marco Cecchinato continua. Il tennista siciliano si è infatti qualificato per i quarti di finale al Roland Garros battendo in quattro set il quotato belga David Goffin, numero 9 del mondo.

I parziali, 7-5 4-6 6-0 6-3, e la durata del match, 2h31’, la dicono lunga sulla battaglia che si è svolta sulla terra rossa parigina. Vinto un primo set molto combattuto, Cecchinato sembrava poter dominare anche il secondo, iniziato con 8 punti di fila, ma compromesso sul più bello, ovvero dopo che Goffin aveva chiamato un medical time out per un problema alla gamba.



Qui Cecchinato è stato bravo a non scomporsi e a vincere la guerra di nervi: vinto il terzo parziale a zero, nel quarto è stato decisivo il break sul 4-3 e il successivo turno di servizio vincente. Cecchinato è il sesto italiano a raggiungere i quarti a Parigi nell’Era Open, sette anni dopo Filippo Fognini. Ora il siciliano, che a fine torneo salirà al 42° posto della classifica Atp, se la vedrà con Novak Djokovic, che ha superato in tre set Fernando Verdasco.