Inizia con il piede giusto l'avventura di Nadal agli US Open. Il maiorchino vola al secondo turno, complice il ritiro del suo avversario Ferrer (al suo ultimo Slam in carriera), fermato da un problema al collo al secondo set (6-3, 3-4 al momento del forfait di Ferrer).



Cade l'azzurro Berrettini, battuto da Kudla (6-4, 7-5, 6-2). Bene Del Potro che si sbarazza di Young in tre set (6-0, 6-3, 6-4). In campo femminile, Serena Williams supera la Linette in due set (6-4, 6-0 i parziali).