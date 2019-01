Clamoroso, Murray ha annunciato il suo imminente ritiro dal tennis: "Non sto bene, negli ultimi 20 mesi ho sofferto molto", le sue parole riportate da As. Lo scozzese ha un problema, da diverso tempo, all'anca."Vorrei fermarmi a Wimbledon ma non so se potrò giocare con questo dolore per altri quattro o cinque mesi. Quindi l'Australian Open (al via il 14 gennaio) potrebbe essere il mio ultimo torneo", ha spiegato, il lacrime, l'ex numero uno al mondo. Murray ha 31 anni.