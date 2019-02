L’inizio della stagione sulla terra rossa si avvicina e Marco Cecchinato scalda i motori. Il tennista palermitano ha infatti conquistato l’Atp 250 di Buenos Aires, battendo in finale per 6-1 6-2 Diego Schwartzman.



Per il semifinalista del Roland Garros 2018 è il terzo titolo su tre finali Atp disputate, risultato che gli permette di toccare la 17a posizione del ranking mondiale, miglior risultato di sempre.



Match dominato da Cecchinato, in scioltezza nel primo set e capace poi di archiviare rapidamente la pratica attraverso i due break conquistati all’alba del secondo set.



I due precedenti tornei vinti da Cecchinato risalivano ad aprile 2018 a Budapest e a luglio 2018 ad Umago, in Croazia, entrambi su terra.