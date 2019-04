Subito ko Lorenzo Sonego nel tabellone principale del "BMW Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 586.140 euro in corso sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania.Il 23enne torinese, numero 69 Atp, promosso dalle qualificazioni (nel turno decisivo aveva annullato due match-point allo svizzero Laaksonen), ha ceduto per 7-5, 4-6, 7-6 (8), dopo oltre tre ore di lotta all'ungherese Marton Fucsovics, numero 35 Atp e ottavo favorito del seeding.Il piemontese ha perso il primo set dopo essere stato avanti 4-2 e il terzo set dopo aver sprecato per due volte un break di vantaggio (3-1 e 5-3), poi il 27enne magiaro ha finito per imporsi per 10-8 al tie-break al quarto match-point.